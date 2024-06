Chantal van den Broek-Blaak championne des Pays-Bas six ans plus tard

Pour Blaak, coéquipière de Lotte Kopecky, il s'agissait de son troisième titre national sur route. Auparavant, elle avait été la meilleure en 2017 et 2018. En outre, elle est devenue championne du monde à Bergen, en Norvège, en 2017. Sa dernière victoire remontait à octobre 2021 dans la Drenthe Eight of Westerveld.

Sa coéquipière Mischa Bredewold a terminé deuxième, juste devant Nina Kessler.