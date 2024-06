Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic remporte la sixième étape et chipe le maillot jaune à Remco Evenepoel

L'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) terminent respectivement deuxième et troisième de l'étape. Au classement général, Roglic reprend donc la position de leader avec 20 secondes d'avance sur Evenepoel. L'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) reste troisième mais compte 1:02 de retard sur le Slovène.

Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) a fait partie de l'échappée qui a tenté sa chance dans les trois derniers kilomètres de l'ascension finale du Collet d'Allevard (hors cat. 11,2 km à 8,5% de moyenne). Primoz Roglic est, quant à lui, parti avec son coéquipier Vlasov et Giulio Ciccone pour s'imposer en solitaire. Roglic signe la 82e victoire de sa carrière et la deuxième de sa saison après le contre-la-montre de l'étape d'ouverture du Tour du Pays basque le 1er avril dernier. Il avait déjà remporté le Critérium du Dauphiné lors de l'édition 2022.