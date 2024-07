Cyclisme: la France avec Alaphilippe, Laporte, Madouas et Vauquelin aux JO

Elle aligne les trois coureurs de classiques les plus solides de ces dernières années avec Alaphilippe, double champion du monde 2020 et 2021, Laporte, champion d'Europe en titre, et Valentin Madouas, troisième du Tour des Flandres en 2022.

Vu le profil de la course en ligne, très longue (273 km) et promise aux puncheurs/sprinteurs, c'est une équipe de France plutôt logique, même si un coureur comme Benoît Cosnefroy aurait pu y prétendre aussi.

Laporte et Madouas sont également engagés sur le Tour de France qu'Alaphilippe, 31 ans, a zappé cette année pour mieux préparer les JO.

Les principaux absents, outre Benoît Cosnefroy, sont le champion de France Paul Lapeira, Romain Grégoire et les spécialistes du chrono Bruno Armirail et Rémi Cavagna.

Les Français ne partiront pas favoris, ni de la course en ligne où le Néerlandais Mathieu van der Poel, les Belges Wout Van Aert et Remco Evenepoel, le Danois Mads Pedersen et le Slovène Tadej Pogacar font figure d’épouvantails, ni sur le chrono ou des coureurs comme Evenepoel, l'Italien Filippo Ganna et le Britannique Joshua Tarling s'annoncent redoutables.