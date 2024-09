Cyclisme: Pogacar rouvre le débat sur le meilleur coureur de tous les temps

Partager:

Fabrice COFFRINI "Ce qu'il a réalisé est inimaginable": Tadej Pogacar, adoubé par Eddy Merckx en personne, s'invite de plus en plus dans la discussion sur le plus grand coureur cycliste de tous les temps. A seulement 26 ans. L'hommage vient directement du maître lui-même et ses mots témoignent de la dimension prise par le Slovène, vainqueur de son premier titre mondial dimanche à Zurich au bout d'un raid impensable de 100 kilomètres.

"C'est évident qu'il est maintenant au-dessus de moi. Je le pensais déjà un peu au fond de moi-même quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur le dernier Tour de France mais ce soir il n'y a plus de doute", a lancé Eddy Merckx dans les colonnes du journal L'Equipe. "Moi, je n'attaquais pas à 100 kilomètres de l'arrivée sur un Championnat du monde", a insisté la légende belge de 79 ans, en louant "un immense champion", "hors norme", qui a réalisé quelque chose "d'inimaginable". Jusque-là, Merckx, unanimement considéré comme le plus grand coureur de tous les temps, avait seulement désigné Pogacar comme son héritier. Cette fois, il va plus loin, même si, en termes de palmarès, celui qu'on appelait "le cannibale" garde un avantage conséquent (5 victoires dans le Tour de France à 3, 19 Monuments à 6, 3 Championnats du monde à 1).

Au lendemain d'un chef d'œuvre où tous ses rivaux ont pris le roi pour "un fou", le débat autour du GOAT ("The Greatest of All Time"), est rouvert. - "Tout gagner" - Cela fait des années que le phénomène slovène, si précoce, alimente la discussion qui, comme dans d'autres sports, est sans doute impossible à trancher tant les époques sont difficilement comparables. Elle a ressurgi cet été lorsqu'il est devenu le premier depuis Marco Pantani en 1998 à remporter la même année le Tour d'italie et le Tour de France.