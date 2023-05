Cyclisme: Van Avermaet va raccrocher en fin de saison

"En 2014, j’ai perdu au sprint contre Cancellara, rappelait-il récemment. En 2016, j’ai chuté et je me suis cassé la clavicule alors que ce jour-là, j’avais vraiment des sensations pour gagner. Et en 2017, avec la chute dans le Vieux Kwaremont, quand Philippe Gilbert était encore devant, j’avais l'impression que c’était encore possible de gagner".

"Ce sont les éditions où c’était possible de gagner. C’est comme ça. Je ne l’ai jamais fait et c’est fini. Mais je peux vivre avec ça", assurait le puncheur, philosophe.

- Apogée en 2017 -