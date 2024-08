Demi Vollering, grande favorite d'une 3e édition qui passera par la Belgique

La troisième édition du Tour de France Femmes, course à étapes de sept jours, débute lundi. La tenante du titre néerlandaise, Demi Vollering (SD Worx-Protime), est à nouveau la grande favorite, tandis que sa coéquipière Lotte Kopecky, récente médaillée de bronze de la course en ligne aux Jeux Olympiques, ne participera pas au Tour, qui passera par la Belgique.

Après un début de saison en demi-teinte, Vollering a remporté ces derniers mois les Tours d'Espagne, du Pays basque, de Burgos et de Suisse, avec huit victoires d'étape à la clé. Elle semble bien partie pour ajouter une victoire finale au Tour et compte tenu des forfaits de la championne du monde Lotte Kopecky et de l'Italienne Elisa Longo Borghini (à cause d'une chute à l'entraînement), la Polonaise Kasia Niewiadoma semble être la seule à pouvoir menacer Vollering cette semaine.

La bataille pour la victoire finale sera particulièrement intense avec un court contre-la-montre en soirée à Rotterdam mardi, un mini Liège-Bastogne-Liège mercredi, et un week-end final dans les Alpes, avec l'arrivée dimanche à l'Alpe d'Huez. Les sprinteuses auront leur chance lors des deux premières étapes aux Pays-Bas, où SD Worx-Protime dispose également de la grande favorite, la locale Lorena Wiebes.