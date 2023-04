Deuxième malgré "un mauvais choix dans le sprint", Sam Welsford s'est dit satisfait

Satisfait, l'Australien estimait cependant qu'il aurait pu prendre de meilleures décisions. "Je me suis placé du mauvais côté dans le sprint, en essayant de passer par la gauche, ce qui n'était pas la bonne solution. Mais je suis content de ma deuxième place à Schoten. La journée a été très facile pour le peloton. Il fallait juste se battre dans les trente derniers kilomètres pour bien se positionner et éviter la chute."

Le sprinteur est en progression par rapport à la saison dernière. "Je me suis classé troisième en 2022 à Schoten. Je suis deuxième cette année. Je serai peut-être premier l'an prochain", a-t-il ainsi plaisanté à l'issue de la course. "Je pense que mon équipe a livré un très beau final."

Le coureur de l'équipe DSM, troisième de la Bredene-Coxyde Classic et du GP Monseré, s'est déjà imposé à trois reprises cette saison, sur les 6e et 7e étapes du Tour de San Juan et au GP Criquielion. "Je sens que je m'améliore pas à pas dans les sprints. Mon programme devrait me conduire désormais dans les courses par étapes", a-t-il conclu.