Dix-Neuf Belges pour la dernière course WorldTour de la saison

Le Tour du Guangxi, dernière course WorldTour de la saison cycliste, débute mardi en Chine. Dix-neuf Belges seront au départ. Aucun autre pays ne compte plus de représentants sur la course chinoise.

Tim Wellens (UAE Team Emirates), vainqueur en 2017, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Rune Herregodts (Intermarché-Wanty), Dries De Bondt (Decathlon AG2R) et Milan Fretin (Cofidis) constitueront les meilleures chances belges de lutter pour le général ou les étapes.

Les autres Belges à participer à cette épreuve sont Tosh Van der Sande et Julien Vermote (Visma-Lease a Bike), Piet Allegaert et Ludovic Robeet (Cofidis), Stan Dewulf et Gianluca Pollefliet (Decathlon AG2R), Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty), Otto Vergaerde (Lidl-Trek), Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) et Arjen Livyns, Sylvain Moniquet, Liam Slock et Lionel Taminiaux (Lotto Dstny).