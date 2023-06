Eleonora Gasparrini remporte la 3e étape, Marlen Reusser reste en tête du général

L'Italienne Eleonora Gasparrini (UAE ADQ) a remporté la 3e étape du Tour de Suisse féminin (WorldTour), courue sur 120,8 kilomètres entre Saint-Gall et Ebnat-Kappelun, lundi. La Suissesse Marlen Reusser (SD Worx) reste en tête du classement général.

Gasparrini s'est montrée la plus rapide dans un sprint devant la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) et la Tchèque Tereza Neumanova (Liv Racing TeqFind). L'Italienne signe ainsi sa première victoire de la saison, la deuxième de sa carrière après la MerXer Classic en 2022. Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) a terminé 33e et première Belge.

Au classement général, Reusser reste en tête avec 9 secondes d'avance sur son équipière néerlandaise Demi Vollering et 18 sur l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Van de Velde est 35e à 5:08 devant Lotte Claes (Stade Rochelais Charente-Maritime), 36e à 5:19.