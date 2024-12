Elles se percutent et s'écrasent dans le public: l'énorme accident qui a mis fin à une compétition de cyclisme sur piste

L'Allemande Alessa-Catrional Pröpster et la Britannique Katy Marchant, lancées à pleine vitesse se sont accrochées les guidons dans la ligne droite et ont quitté la piste au bout de celle-ci. Elles sont passées au-dessus de la balustrade avant de terminer leur course dans le public.

Après une très longue interruption, les organisateurs ont tenu à rassurer sur l'état de santé des athlètes et des membres du public qui ont été heurtés par les coureuses lancées à pleine vitesse. Les deux coureuses ne souffrent que d'un bras cassé et sont toutes dans une condition stable. La personne du public heurtée irait aussi bien.