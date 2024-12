"Très heureuse et très fière": Lotte Kopecky remporte son premier Vélo d'Or féminin

La championne de Belgique et du monde met enfin la main sur le Vélo d'Or après avoir terminé deuxième des deux premières éditions derrière les Néerlandaises Annemiek van Vleuten, en 2022, et Demi Vollering, en 2023. "L'année passée, j'ai été très proche de ce trophée et maintenant je l'ai vraiment. J'en suis très heureuse et j'ai déjà le regard tourné vers la saison prochaine."

Déjà récompensée

Kopecky a également reçu le Trophée Eddy Merckx, remis à la meilleure coureuse de classiques de la saison. Elle avait déjà obtenu cette distinction en 2023.

En 2024, Kopecky a poursuivi sur la lancée de sa saison 2023 en décrochant 16 succès. L'Anversoise a débuté par une victoire d'étape et le classement général du Tour des Émirats arabes unis avant d'enchaîner sur les Strade Bianche, la Nokere Koerse et Paris-Roubaix. Après deux victoires d'étape et le classement général du Tour de Grande-Bretagne, Kopecky a remporté les titres de championne de Belgique sur la course en ligne et le chrono puis une étape du Tour d'Italie avant de glaner la médaille de bronze de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris.

La native de Rumst a fini l'année en boulet de canon en gagnant le Tour de Romandie puis en s'offrant le titre de championne d'Europe du contre-la-montre dans le Limbourg. Un peu plus de deux semaines plus tard, elle a renouvelé son titre de championne du monde avant de boucler sa saison sur route par une victoire d'étape et le classement général du Simac Ladies Tour.

Ses performances lui avaient déjà permis de glaner des récompenses sur le sol belge en remportant pour la 5e fois de suite le Vélo de Cristal et le Gala du Flandrien. Elle a aussi reçu le Trophée National du Mérite Sportif.