En rouge, Marianne Vos prend sa revanche et remporte le sprint devant Charlotte Kool

Marianne Vos a remporté la troisième étape du Tour d'Espagne féminin (WorldTour), courue sur 157,8 kilomètres entre Elche de la Sierra et La Roda mercredi. La Néerlandaise de l'équipe Jumbo-Visma a devancé sa rivale et compatriote Charlotte Kool (DSM) et l'Américaine Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing) au sprint. Marianne Vos conforte ainsi sa première place au classement général.