Encore un sprint pour solder la 8e étape ou une arrivée pour puncheurs à Limoges

A la veille de l'arrivée au Puy de Dôme, la 8e étape du Tour de France samedi entre Libourne et Limoges semble encore promise aux sprinteurs, à moins que des puncheurs ne profitent de l'arrivée en montée après un final marqué par trois petites côtes.

"Le final dans le Limousin est plus vallonné que l'étape de vendredi arrivant à Bordeaux. Ce sera un petit peu plus compliqué pour les sprinteurs et puis surtout l'arrivée se fait sur 600 derniers mètres avec des pourcentages à 4-5%", avait détaillé Thierry Gouvenou, responsable du parcours sur la Grande Boucle, proposant un autre vainqueur puissant "comme Mathieu van der Poel".

Au départ de Libourne, cette 8e étape, longue de 200,7 km, présente en effet une succession de côtes dans la dernière partie, dont celle de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,4%) qui pourrait servir de rampe de lancements aux plus audacieux, à neuf kilomètres de l'arrivée.