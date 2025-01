Excellente nouvelle: Wout van Aert va disputer le Giro et le Tour de France cette année

Van Aert débutera la saison 2025 comme il avait espéré le faire en 2024, avec un stage en altitude en préparation du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. L'année 2025 sera "une année chargée" a prédit 'WVA'. "D'abord, je veux encore essayer de remporter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ce sont mes objectifs principaux du début de saison, que j'approcherai comme j'avais prévu de le faire en 2024: quelques courses, puis le week-end d'ouverture" avec le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, les 1er et 2 mars. "Puis, un stage en altitude en vue des grands objectifs, le Ronde et Roubaix".

Le printemps sera marqué par une première participation au Tour d'Italie pour Wout van Aert, avant le Tour de France en été. "J'espère remporter des étapes dans les deux épreuves", a déclaré l'homme à tout faire de Visma-Lease a Bike. Au Giro, il sera entouré d'un sprinteur, Olav Kooij, et d'un coureur de classement général, Simon Yates.