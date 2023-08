Febe Jooris regrette sa 46e place après de "mauvaises sensations sur le vélo"

Febe Jooris a fini à la 46e place du contre-la-montre de la Coupe du monde élite à Stirling, en Écosse, jeudi. Elle a terminé les 36,2 kilomètres du parcours à 5 minutes et 54 secondes de l'Américaine Chloé Dygert, championne du monde pour la neuvième fois (quatre titres en poursuite par équipes et cinq titres en poursuite individuelle). Febe Jooris, qui a fini 9e chez les U23, n'était pas satisfaite. "Dès le départ, je sentais que ça allait être compliqué", a déclaré la coureuse de 18 ans.

"C'était un contre-la-montre très difficile. Sur le vélo, mes sensations étaient mauvaises et je savais qu'une bonne performance allait être compliquée. Ce n'est pas spécialement à cause du parcours, qui était magnifique. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Il me faut encore du temps pour atteindre le plus haut niveau."

La deuxième Belge, Julie De Wilde, a terminé 17e chez les élites et a décroché une belle médaille de bronze chez les espoirs. "Je suis très heureuse pour elle", a déclaré Jooris. "J'aurais aimé être plus proche du podium si j'avais été dans un meilleur jour."