Fem van Empel fatiguée après sa victoire : "Je dois me reposer un peu mentalement"

"J'ai vraiment commis trop d'erreurs au premier tour", a déclaré Van Empel au moment de revenir sur sa prestation. "J'ai eu du mal à trouver mon rythme. J'avais prévu d'attaquer dans la première montée. Dès que j'ai pu le faire, j'ai immédiatement creusé un écart sur les autres, et ce, tout au long de la course".

"Cette victoire est agréable, mais je vais me reposer un peu maintenant", a-t-elle poursuivi. "C'est difficile mentalement de se ressourcer avant chaque course. Encore plus quand je pars à chaque fois avec le statut de favorite. Il faut essayer d'être à la hauteur des attentes et c'est mentalement difficile. Au niveau physique, je suis au top, mais un peu de repos mental s'impose".