Forfaits de Benoît Cosnefroy et Jai Hindley

Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) et l'Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe), malades, ne prendront pas le départ de la Flèche Wallonne mercredi à Herve, ont indiqué les équipes des deux coureurs mercredi.

Cosnefroy, 27 ans, avait pris la 2e place de la Flèche Wallonne en 2020. Le Normand, un des outsiders de la classique wallonne, s'était classé 3e de la Flèche Brabançonne mercredi dernier et 21e de l'Amstel Gold Race dimanche.

Jai Hindley ne prendra pas non plus le départ de la Flèche. Le coureur australien de 26 ans, vainqueur du dernier Tour d'Italie, souffre d'une "infection des voies respiratoires supérieures" selon son équipe BORA-hansgrohe. Il avait terminé 26e à Huy pour sa première participation à la Flèche Wallonne l'année dernière et venait de prendre la 12e place de l'Amstel Gold Race dimanche.

La 87e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour) est disputée mercredi sur 194,3 km entre Herve et le Mur de Huy.