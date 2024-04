Fracture de la clavicule et de l'omoplate pour Remco Evenepoel, qui va être opéré

Remco Evenepoel souffre d'une fracture de la clavicule droite et de l'omoplate droite après sa lourde chute survenue jeudi lors de la 4e étape du Tour du Pays basque. Le champion de Belgique rentrera vendredi en Belgique où il subira une opération de la clavicule et effectuera des examens complémentaires à l'hôpital d'Herentals. Son équipe, Soudal-Quick Step l'a annoncé jeudi soir.

Evenepoel est l'une des victimes de la chute survenue dans une descente à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Placé à l'avant du peloton, Evenepoel a dérapé dans un virage et s'est retrouvé dans l'herbe, après avoir sauté un fossé et frôlé un arbre. Il s'est relevé et a été transporté à l'hôpital pour des examens.

Parmi les autres victimes, l'Australien Jay Vine est celui qui est resté le plus longtemps immobile au sol. Pris en charge par les secours, il a lui aussi été transporté à l'hôpital.