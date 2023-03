Gerben Thijssen prolonge chez Intermarché-Circus-Wanty jusqu'en 2025

Thijssen, 24 ans, est récompensé pour son très bon début de saison avec des victoires au GP Monseré et à la Bredene-Coxyde Classic. "Malheureusement, l'accord financier a été conclu avant ces deux victoires", a souri le Limbourgeois. "Cette prolongation me permet d'être plus serein. Si cette saison se passe mal, j'ai encore la certitude d'être sous contrat jusqu'en 2025."

Thijssen a réalisé de nombreux progrès ces derniers mois et le déclic s'est produit lors des Quatre Jours de Dunkerque la saison dernière, où il avait remporté la dernière étape. "J'ai gagné en confiance ces derniers mois et je le dois à l'entourage au sein de l'équipe. Si vous donnez de la confiance à un sprinteur, ce n'est peut-être que positif. Je reçois du soutien de tout le monde."