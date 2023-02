GP de l'Escaut : Le départ se fera toujours de Terneuzen aux Pays-Bas jusqu'en 2026

Le parcours de la prochaine édition, long de 205,4 km, comportera notamment plus de kilomètres aux Pays-Bas alors que les passages en Belgique, via Essen et non plus Cappellen, se feront sur des routes plus larges pour améliorer la sécurité des coureurs, ont ajouté les organisateurs.

Le peloton passera ainsi par Wildert, Achterbroek, Wuustwezel, Loenhout, Job-in't Goor et 's Gravenwezel pour rallier l'avenue Churchill à Schoten où auront lieu les tours du circuit local avec un passage sur les pavés de la Broekstraat à Wijnegem.

Les dames en seront elles à leur 3e édition (1.1) au départ le 5 avril aussi, mais depuis Schoten. Le parcours, long de 136 km, à partir de Achterbroek sera le même que celui des messieurs.

Le Norvégien Alexander Kristoff s'était imposé l'an dernier succédant au palmarès à Jasper Philipsen, lauréat en 2021. Chez les dames, la sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes avait fait parler sa pointe de vitesse lors des deux premières éditions.