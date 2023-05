Harm Vanhoucke vise une victoire d'étape et ne pense pas au classement général

Harm Vanhoucke (DSM) va prendre le départ de son quatrième Tour d'Italie de rang samedi. Comme les dernières années, le Flandrien va viser une victoire d'étape et ne pense pas au classement général.

Vanhoucke, 25 ans, a vécu une préparation perturbée avant le Giro. Après une 10e place au Tour des Émirats arabes unis en février, Vanhoucke avait dû abandonner lors du Tour des Alpes. "Je n'étais pas à 100% mais je me sens mieux maintenant. J'ai pu bien m'entraîner ces deux dernières semaines. J'ai hâte de prendre le départ du Giro", a confié le coureur vendredi en conférence de presse.

En 2020 et 2021, le natif de Courtrai avait terminé à la 3e place d'une étape de la Corsa Rosa. Pour cette année, le Flandrien vise une victoire d'étape mais veut aussi jouer les lieutenants pour ses équipiers. "Je veux aider les sprinteurs de l'équipe quand je le peux. Nous avons plusieurs chances de gagner des étapes avec Alberto Dainese. Lors des deuxième et troisième semaines, je peux viser moi-même un bon résultat. Je n'ai pas choisi une étape en particulier. Je regarde chaque jour comment je me sens. Chaque étape difficile peut être une bonne opportunité."