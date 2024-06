Israel Premier Tech ne reprend toujours pas Chris Froome, quadruple vainqueur

Le Canadien Michael Woods, vainqueur au sommet du Puy-de-Dôme l'année dernière, est également absent de cette sélection qui sera emmenée par Derek Gee, révélation du Dauphiné où il a pris la troisième place en juin, et Stevie Williams, vainqueur de la Flèche Wallonne au printemps.

Plutôt que le général, l'équipe israélienne visera d'abord des victoires d'étape, a expliqué le directeur sportif Steve Bauer qui a également retenu l'Allemand Pascal Ackermann, les Canadiens Guillaume Boivin et Hugo Houle, le Danois Jakob Fuglsang , le Letton Krists Neilands et le Britannique Jake Stewart. Aucun des deux Belges, Dylan Teuns et Tom Van Asbroeck, ne figure dans l'effectif.

L'absence de Chris Froome, vainqueur du Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017, n'est pas franchement une surprise.

Le Britannique de 39 ans n'est plus le champion qu'il fut, à la suite notamment d'un très grave accident en 2019 lors du Dauphiné, une course qu'il a traversée comme une ombre cette année.