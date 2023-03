Jasper Philipsen et Christophe Laporte favoris de la répétition du Ronde

Soutenu par Tiesj Benoot et Olav Kooij, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) est l'un des grands favoris tout comme Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de la Bruges-La Panne.

Soudal-Quick Step compte lui sur Julian Alaphilippe, Davide Ballerini et Tim Merlier. Les sprinters Arnaud De Lie et Caleb Ewan sont de retour chez Lotto-Dstny. Tom Pidcock, Ben Turner, Magnus Sheffield et Filippo Ganna forment le solide bloc d'INEOS Grenadiers. Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Mads Pedersen et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tim Wellens et Matteo Trentin (UAE), Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), Michael Matthews (Jayco Alula), Fernando Gaviria (Movistar), John Degenkolb (DSM), Alexander Kristoff (UNO-X), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) et Stefan Kung et Valentin Madouas (Groupama-FDJ) seront aussi de la partie.