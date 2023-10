Jasper Philipsen: "Le maillot vert est l'objectif en 2024"

Jasper Philipsen visera le maillot vert au Tour de France 2024. Auteur de quatre succès et de deux 2e places d'étapes en 2023, le coureur d'Alpecin-Deceuninck avait conquis la tunique verte du classement par points en 2023: les points sont attribués à l'arrivée de chaque étape et dans les sprints intermédiaires des étapes en ligne.

"J'espère être au Tour de France, c'est un objectif, mais on ne peut jamais être certain de rien", a expliqué Jasper Philipsen mercredi à Paris, en marge de la présentation de la 111e édition de la Grande Boucle. "Mon but sera de ramener une nouvelle fois le maillot vert. Les organisateurs annoncent huit étapes de plaine, probablement des sprints. On verra comment faire pour prendre le maximum de points. Je sais que Mark Cavendish sera au départ du Tour 2024, pour tenter de décrocher son 35e succès d'étape et d'ainsi battre le record de 34 qu'il détient avec Eddy Merckx. Il a toujours été un grand champion et il l'est resté. Il faudra donc tenir compte de lui".

Jasper Philipsen s'est imposé à 19 reprises au cours de la saison et s'est classé deuxième de Paris-Roubaix derrière Mathieu Van der Poel. "Je sors d'une excellente saison. Je veux surtout en profiter en ce moment et penser ensuite à la prochaine campagne. J'étais encore présent au récent Tour de Turquie (quatre victoires) mais il faut dire que j'ai commencé mon programme 2023 un peu plus tard, à la fin février avec le Circuit Het Nieuwsblad (33e). Pour les semaines et mois à venir, rien n'a encore été discuté avec l'équipe. Je ne sais donc pas ce que sera mon programme en vue du Tour et, normalement, des Jeux olympiques".