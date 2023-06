Jasper Philipsen remporte le Tour des onze villes au sprint

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté dimanche pour la première fois de sa carrière le Tour des onze villes (1.1), une course cycliste longue de 190,3 kilomètres partant et arrivant à Bruges.

Dans une classique sans relief mais courue sous une forte chaleur, Philipsen, 25 ans, a devancé Caleb Ewan (Lotto-Dstny) et Fabio Jakobsen (Soudal-Quickstep) dans un sprint massif à Bruges. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) et Timothy Dupont (Tarteletto - Isorex) sont les deux autres Belges dans le top 10, respectivement 5e et 10e.

Fabio Jakobsen, 3e, s'était imposé l'an dernier. Le dernier vainqueur belge, avant le succès de Philipsen, était Tim Merlier double lauréat en 2019 et 2021.