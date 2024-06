Jasper Philipsen reprend la compétition: "Je viserai le maillot vert au Tour"

"J'espère surtout traverser cette course en bonne santé, mais je ne laisserai pas passer une victoire d'étape. Je pourrai me mesurer à quelques sprinteurs que je rencontrerai aussi en France."

Philipsen compte trois victoires depuis le début de la saison, avec une étape de Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo et la Classic Bruges-La Panne, toutes des épreuves WorldTour. Sa dernière course remonte au 7 avril et à sa deuxième place à Paris-Roubaix. "Après cela, je ne suis pas resté inactif. J'ai effectué quelques stages, notamment à Tenerife. Il me manque encore des kilomètres en course en vue du Tour. En course, je peux toujours me faire plus mal qu'à l'entraînement."