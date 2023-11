Jente Michels heureux de son titre européen : "Tout s'est passé comme prévu"

"C'était agréable de pouvoir courir ce championnat d'Europe côte à côte avec mon ami Emiel Verstrynge", a-t-il déclaré aux organisateurs après la course. "Je pense qu'il a dû faire face à une crevaison à la fin, ce qui l'a fait décrocher et je me suis retrouvé seul en tête. Je pense avoir été le plus fort aujourd'hui et je suis très heureux de ce titre", a ajouté Michels. "Les fois précédentes, j'avais toujours quelque chose en tête pendant les championnats, mais aujourd'hui tout s'est passé comme prévu. J'ai eu une journée parfaite avec de bonnes jambes. C'est ma première victoire de la saison et avec ça je prends un beau maillot que je pourrai porter durant une saison. J'en suis très heureux."