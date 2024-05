Jhonatan Narvaez remporte la première étape et portera le premier maillot rose

Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) a remporté la 1re étape du Tour d'Italie (WorldTour) samedi, et il sera le premier porteur du maillot rose. L'Équatorien s'est imposé à Turin au bout des 140 kilomètres depuis le grand départ de Venaria Reale devant l'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) et l'ultime favori, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Après le départ réel, un groupe de six coureurs a formé la première échappée de la 107e édition du Giro. Trois Français, dont Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), deux Italiens et l'Érythréen Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek). La lutte pour le maillot bleu de meilleur grimpeur se jouait, et Calmejane s'est assuré un podium en fin de journée en passant en tête au sommet du Colle Maddalena (7 km à 6,8%).

Dans la descente, le Français a été repris par un groupe de sept coureurs partis en contre. L'Italien Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) a tenté sa chance en solitaire à 7 kilomètres de l'arrivée, mais il a été repris à la suite de l'attaque fulgurante de Pogacar dans le mur du Bivio di San Vito (1,4 km à 9,4%), avec Narvaez et Schachmann dans sa roue à 2 bornes de la ligne.