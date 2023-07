Jonas Vingegaard: "Je me suis surpris moi-même"

"Je me sentais très bien aujourd'hui. C'est le meilleur chrono que j'ai jamais couru", a déclaré le maillot jaune au micro des organisateurs. "Je suis à la fois très fier de ce que je viens de faire et très heureux de cette victoire. Je me suis surpris moi-même sur ce contre-la-montre, je ne m'attendais pas à rouler aussi fort. Nous avions des écarts sur quatre portions : j'ai essayé d'y aller très fort dans la première ascension, puis ensuite de récupérer dans la descente, tenir un bon rythme sur la section plane et enfin me mettre à fond dans la dernière côte, tout en gardant quelques forces pour le final. J'avais un plan de route pour mon rythme, mais même sur les intervalles où je devais m'économiser, j'allais au-delà de ce que j'avais prévu en termes de puissance".

Au général, le Danois voit son avance sur Pogacar passer de 10 secondes à 1:48.