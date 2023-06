Jonas Vingegaard: "Je peux être très satisfait de cette semaine"

Le Danois s'était emparé du maillot jaune jeudi à la suite de sa victoire dans la 5e étape à Salins-les-Bains. Il a conforté sa 1e place en s'imposant samedi dans l'étape-reine au sommet du Col de la Croix de Fer. Dimanche, le coureur de Jumbo-Visma a attaqué dans le dernier kilomètre de la dernière étape, terminant 2e derrière l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) mais devant tous ses rivaux.

" C'est quelque chose d'énorme de remporter cette course, une des plus importantes du monde", a déclaré Vingegaard au micro des organisateurs. "Je suis bien sûr très heureux. J'ai vu qu'Adam Yates voulait attaquer dans la dernière montée, alors que Majka menait le groupe. Je me sentais bien alors j'ai encore tenté quelque chose", dit le Danois qui termine au général avec 2:23 d'avance sur Adam Yates et 2:56 sur l'Australien Ben O'Connor.