Jonas Vingegaard réplique après une journée difficile: "J'allais tellement mieux"

"Je me sentais mieux qu'hier", a expliqué Vingegaard après coup. "Je pense que le final d'hier a été l'un des moments les plus difficiles que j'ai vécus sur un vélo. J'étais totalement vidé, mais aujourd'hui j'allais tellement mieux. Pouvoir répliquer comme cela, c'est beau pour moi. Je me sentais super bien lorsque Remco a attaqué, et j'ai décidé de le contrer après sa deuxième attaque."

Les 52 secondes d'avance supplémentaires qu'il a accumulées aujourd'hui portent l'écart à 2:50 avec Evenepoel (Soudal Quick-Step), à la veille du chrono de Nice. "Je suis content d'avoir pris presque une minute de plus", a avoué Jonas Vingegaard. "Remco est le meilleur coureur de contre-la-montre du monde, donc on ne sait jamais. On peut facilement perdre du temps sur un tel parcours", avec l'ascension de la Turbie (8,2 km à 5,7%) et une partie du Col d'Eze (1,6 km à 8,8%) au programme des 33,7 kilomètres au départ de Monaco.