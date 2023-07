Jonas Vingegaard reviendra l'an prochain pour remporter un 3e Tour de France consécutif

"Bien sûr, j'ai d'autres objectifs, mais le Tour de France est la plus grande course du monde", a expliqué Vingegaard la presse internationale . "Il y a quelque chose de spécial dans cette course. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais pour moi, le Tour de France est spécial. J'essaierai probablement de gagner le Tour à nouveau l'année prochaine".

Le Danois de 26 ans pense qu'il était plus fort qu'en 2022. "J'avais eu plusieurs blessures au printemps et je n'en ai pas eu cette année. C'est une grande différence. En outre, nous nous développons et je m'améliore de plus en plus. Mais ce n'est pas 20 % ou plus, je n'étais pas beaucoup mieux que l'année dernière".