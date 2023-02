Jordi Meeus se dit satisfait de sa troisième place

La course a été écourtée à cause du mauvais temps. Une montée difficile a été retirée et le vent a joué un rôle important. En accordéon, le peloton s'est fragmenté à plusieurs reprises et Meeus a réussi à accrocher un groupe de 55 coureurs avec quatre de ses coéquipiers, mais celui-ci n'a pas survécu jusqu'à l'arrivée.

La course s'est joué sur un sprint entre costauds taillé pour Matteo Trentin, mais Ben Turner a devancé l'Italien qui s'était dévoilé trop tôt. Meeus a coupé la ligne en troisième position. "L'équipe a été fantastique", a-t-il dit en louant ses coéquipiers de chez BORA-hansgrohe. "J'ai eu un peu de mal dans la montée à 15 kilomètres de l'arrivée, mais l'équipe a fait un excellent travail pour me garder dans le premier groupe. Après, il fallait se positionner pour le final."

Malgré un bon timing, Jordi Meeus a dû s'incliner face à des sprinteurs plus costauds. "Je suis content de ma troisième place, et de ma forme après ma lourde chute au Tour Down Under (qui a causé son abandon, ndlr). Je peux en être satisfait."

Meeus prendra dimanche le départ de la Clasica de Almeria et se préparera encore pour les courses flandriennes avec le Tour d'Algarve.