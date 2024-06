Julian Alaphilippe remporte la 3e étape, Jenno Berckmoes 4e

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) s'est adjugé la 3e étape du Tour de Slovaquie (2.1) courue vendredi sur 161,2 km entre Piestany et Dubnica nad Vahom.

Alaphilippe s'est imposé dans un sprint à trois devant son équipier et compatriote Paul Magnier et le Néo-Zélandais Hamish Beadle (Novo Nordisk). Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) a remporté le sprint pour la 4e place à 7 secondes du champion du monde 2020 et 2021. Alaphilippe signe la 43e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après la 12e étape du Tour d'Italie.

Le Danois Anders Foldager (Jayco-AlUla) conserve la tête du classement général avec 10 secondes d'avance sur Alaphilippe et 13 secondes sur son équipier Mauro Schmid. Gil Gelders (Soudal Quick-Step) est le premier Belge au général à la 6e place à 41 secondes. Berckmoes est 9e à 46 secondes.