Julie De Wilde espère se montrer dans le sprint: "L'arrivée en montée est à mon avantage"

La première étape autour de Clermont-Ferrand peut prendre plusieurs directions : après un parcours vallonné, une montée étroite de 1,7 km attend les participantes dans les 15 derniers kilomètres de l'étape. Cela pourrait mettre des bâtons dans les roues des sprinteuses. "J'aimerais bien faire le sprint, mais cela dépend un peu de la façon dont le reste du peloton envisage cette étape", déclare De Wilde. "Est-ce qu'il va monter toute l'ascension à fond ? Ou le fera-t-il seulement à la fin de la montée ? Nous verrons ce que diront mes jambes. Le fait qu'elle monte aussi à la fin jusqu'à l'arrivée, est à mon avantage".

Sprinter est également ce que De Wilde veut faire tout au long du Tour : "L'équipe compte sur moi pour les sprints. Je ne suis pas lente. Et il y a quelques étapes dans ce Tour qui devraient me convenir. Ce n'est jamais plat, mais il n'y a pas non plus beaucoup de côtes de plus de cinq kilomètres. En principe, cela devrait me convenir. Il y aura quelques jours où j'espère me battre à l'avant de toute façon".