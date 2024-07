La 17e étape du Tour, qui revient dans les Alpes, est partie en direction de Superdévoluy

Après la journée de repos, lundi, et la dernière étape de plaine remportée mardi par Jasper Philipsen, le Tour 2024 retrouve la montagne à l'occasion de la 17e étape. Elle s'est élancée à 12h45 sur la distance de 177.8 km de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Drôme, à destination de Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes. L'arrivée y sera jugée au sommet d'une montée de 3,8 km, présentant une pente moyenne de 5,9%, classée en 3e catégorie.

Les 135 premiers kilomètres ne présentent aucune difficulté. L'essentiel des 2.850m de dénivelé positif du jour est concentré dans les 40 derniers kilomètres. Le col Bayard (2e catégorie) lancera le final. Il sera abordé par son versant le plus raide (6,8 km à 7,3%) dont le sommet est situé à 22 km de l'arrivée, suivi par le col du Noyer (7,5 km à 8,1%) de 1ère catégorie où des bonifications seront attribuées au sommet. Il restera alors 7,5 km de descente avant d'aborder l'ascension finale.

Le peloton ne compte plus que 148 coureurs. Deux d'entre eux n'ont pas pris le départ: l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), 2e à l'arrivée mardi à Nîmes, et le Néerlandais Elmar Reinders (Jayco-AlUla).

Tadej Pogacar (UAE Emirates) est le porteur du maillot jaune. Il devance de 3:09 le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), porteur du maillot à pois rouge que détient en réalité Pogacar, et de 5:19 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), toujours le meilleur jeune et donc revêtu du maillot blanc. Malgré sa chute mardi, l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), leader du classement par points (maillot vert), a pris le départ. Il ne compte plus que 32 points d'avance sur Philipsen. Le sprint intermédiaire interviendra après 63 kilomètres à Veynes où 20 points seront accordés au premier.

L'arrivée de l'étape est prévue au plus tôt vers 17h00.