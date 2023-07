La 19e étape pour le Slovène Matej Mohoric

Les trois hommes se sont enfuis dans la côte la Côte d'Ivory (cat.3) à 28km de l'arrivée et a été pris en chasse par un petit groupe de neuf coureurs, dont Jasper Philipsen et le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek). Le trio a résisté jusqu'à Poligny.

Le gros du peloton avec le maillot jaune du Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) naviguait à une dizaine de minutes.

Samedi, la 20e et avant-dernière étape avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées à Paris propose encore un profil montagneux dans le massif alsacien avec 133,5km entre Belfort et Le Markstein Fellering à 1.192m d'altitude au fil de quatre cols de 2e catégorie dont le Ballon d'Alsace, un de 3e catégorie et deux cols de première catégorie dans le final avec le Petit Ballon (9,3 km à 8,1 %) et le Col du Platzewasel (7,1km à 8,4 %).