La 44e édition du Tour de Wallonie annonce le retour du contre-le-montre

La 44e édition du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro) s'élancera le 22 juillet à Huy pour une première étape qui conduira les coureurs vers Hamoir. La course wallonne se déclinera en cinq étapes jusqu'au 26 juillet et l'arrivée finale à Aubel au terme de l'étape reine, la plus longue et qui présentera plus de 3.200 mètres de dénivelé positif.

L'édition 2023 du Tour de Wallonie annonce le retour du contre-la-montre. Le dernier "chrono" remonte à 2002 à Amay, où on avait salué la victoire de Bert Roesems. L'épreuve chronométrée, dont les départ et arrivée seront organisés le 25 juillet sur la Grand-Place de Mons, propose un parcours de 32,6 kilomètres. "Ce contre-la-montre doit servir de référence pour les spécialistes qui joueront les premiers rôles au championnat du monde de Glasgow", a indiqué Christophe Brandt, organisateur du TdW. "Cette étape mettra à coup sûr une certaine hiérarchie dans le classement général". Parmi les principaux hommes à suivre, on pointera, entre autres, l'ancien champion du monde Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), le Britannique Connor Swift (INEOS Grenadiers) ou encore le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek).

La cinquième et dernière étape, entre Banneux et Aubel, qualifiée d'étape-reine, offre 197,5 kilomètres et 7 côtes répertoriées. "Cette étape sera une course d'homme contre homme qui pourrait encore perturber la hiérarchie", a souligné Christophe Brandt. Les trois premières journées du Tour de Wallonie, Huy-Hamoir (189,6 km); Saint-Ghislain-Walcourt (179,7) et Thuin-Mont-Saint-Guibert (186,6) seront plus propices aux puncheurs et aux sprinters.