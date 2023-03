La 85e édition de Gand-Wevelgem s'est élancée à Ypres sous la pluie

Cinq forfaits de dernière minute ont été enregistrés dimanche: le Britannique Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), malade, l'Ukrainien Andrii Ponomar (Areka-Samsic), les Canadiens Benjamin Perry (Human Powered Health) et Hugo Houle (Israel-Premier Tech) ainsi que l'Allemand Rick Zabel (Israel-Premier Tech). 169 coureurs ont quitté Ypres en direction de Wevelgem où sera jugée l'arrivée aux environs de 17 heures au terme de 260,9 kilomètres de course.

La course Gand-Wevelgem féminine, dont on dispute cette année la 12e édition, prendra son envol à Ypres à 13h50. L'arrivée est prévue à Wevelgem vers 18 heures au terme de 162,5 kilomètrs de course. L'Italienne Elisa Balsamo avait devancé, en 2022 à Wevelgem, la Néerlandaise Marianne Vos et l'Italienne Mari Giulia Confalonieri.