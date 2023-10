La Britannique Pfeiffer Georgi l'emporte sur les pavés binchois

La championne de Grande-Bretagne a devancé dans un sprint à deux l'Autrichienne Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), 2e. Déjà 3e l'an dernier, la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X) complète le podium.

Le peloton est longtemps resté groupé, malgré le vent et les routes parfois étroites en première partie de course et s'est présenté, compact, à l'entrée du circuit local (km 74,8).