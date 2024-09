La Néerlandaise Shirin van Anrooij déclare forfait pour la course en ligne

La Néerlandaise Shirin van Anrooij doit déclarer forfait pour la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme samedi dans le Limbourg. La coureuse de 22 ans est blessée et remplacée par Amber Kraak, a communiqué jeudi la fédération néerlandaise de cyclisme (KNWU).

Les Pays-Bas font figure de grands favoris pour la course en ligne qui sera courue sur 160 km entre Heusden-Zolder et Hasselt samedi avec notamment Lorena Wiebes et la tenante du titre Mischa Bredewold au départ.

Mercredi, Ellen van Dijk a décroché la médaille d'argent sur le contre-la-montre derrière Lotte Kopecky.