La part belle aux sprinteurs lors de la 11e étape entre Clermont-Ferrand et Moulins

"C'est une étape qu'on a voulu le plus plat possible pour concerner les équipes de sprinteurs. Moulins est une ville qu'on n'a jamais visitée encore et on aura une belle ligne droite de 800 mètres pour faire un beau sprint. Ça ne devrait pas leur échapper", a souligné le traceur du Tour, Thierry Gouvenou, auprès de l'AFP.

Le départ fictif sera donné à 13h05 à Clermont-Ferrand avec le départ réel prévu à 13h25. L'arrivée à Moulins est programmée autour de 17h30.