La troisième étape du Tour : direction France, au sprint

Et le sprint promet d'être "extrêmement rapide car, dans les derniers kilomètres, c'est plutôt faux-plat descendant pour aller vers Bayonne et ça risque d'aller très très vite", ajoute-t-il.

Pour le peloton, il s'agira donc d'éviter les chutes au milieu d'un paysage urbain de plus en plus encombré. Les organisateurs ont encore dû modifier 16 kilomètres du final à partir du km 162 "suite à la construction de nouveaux aménagements urbains (ronds-points, ilots, ralentisseurs) et pour des raisons de sécurité", ont-ils annoncé samedi soir.

Dès l'automne dernier, Amaury Sport Organisation (ASO) avait été contraint de changer le parcours. Le Tour espérait passer par la route de la Corniche, l'une des plus belles de France, qui surplombe le front de mer, dans la commune d'Urrugne, peu après Hendaye.

Mais les risques d'éboulement ont conduit à modifier le tracé qui passera plus à l'intérieur des terres.