L'Américaine Chloe Dygert en or sur le chrono, Julie De Wilde en bronze chez les espoirs

L'Autrichienne Christina Schweinberger est 3e à 1:13. et prend le bronze. La Britannique Anna Henderson est 4e au pied du podium à 1:15.

Annoncée malade le matin même, Chloé Dygert, 26 ans, a couvert les 36,2 km en 46 minutes et 59 secondes pour décrocher son deuxième titre mondial dans cette spécialité après 2019, pour six secondes à l'Australienne Grace Brown, médaillée d'argent comme l'an dernier.

Victime d'une chute il y a deux jours dans le relais mixte, la Suissesse Marlen Reusser, l'une des favorites, a abandonné après 20 kilomètres d'efforts.

La Néerlandaise Demi Vollering termine de son côté à 1:28. et ne monte pas sur le podium (6e) juste derrière la Française Juliette Labous (5e).

Chez les espoirs, dans la même course, l'Allemande Antonia Niederemeier a été sacrée en 49:27. (11e au général) devant la Française Cedrine Kerbaol, médaille d'argent (13e au général) et Julie De Wilde, 20 ans, qui a fini en 50.06. décrochant la médaille de bronze et qui termine 17e au général.