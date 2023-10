Laurens Sweeck reprend à Overijse après une blessure

Laurens Sweeck (Corelan-Corendon) reprend la compétition dimanche après sa chute au Cross Be-Mine de Beringen. Il y avait subi une déchirure musculaire au mollet, ce qui l'avait empêché de participer à la manche de Coupe du monde de cyclocross à Waterloo. Après une courte période de repos, Sweeck a reçu le feu vert du corps médical et sera de retour au Druivencross d'Overijse dimanche.

Suite à sa chute du 8 octobre, une échographie a révélé une petite déchirure musculaire et un hématome interne dans le mollet gauche. "Le médecin de l'équipe m'a donné le feu vert pour que je puisse prendre le départ dimanche. Bien sûr, ce n'est pas un cadeau de le faire à Overijse, où un parcours difficile m'attend. De plus, la pluie rendra les choses encore plus difficiles. Mais je suis déjà heureux de reprendre. Les tests de cette semaine ont tous été positifs. J'ai même pu augmenter l'intensité de l'entraînement sans ressentir de gêne. Normalement, je devrais pouvoir terminer le Druivencross sans trop de problèmes".