L'Australien Sam Welsford s'impose au sprint devant Milan Menten à Lessines

Sam Welsford (DSM) a remporté samedi l'édition 2023 du Grand Prix Criquielion (1.1), couru sur 201 kilomètres entre Ath et Lessines. L'Australien s'est imposé au sprint devant Milan Menten (Lotto-Dstny) et le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X).

Dans les derniers kilomètres de la course, plusieurs coureurs ont tenté de s'extraire du peloton pour s'imposer en solitaire mais les équipes de sprinteurs ont imposé un rythme élevé. Le sprint s'est lancé loin de l'arrivée, et Welsford s'est montré plus puissant que ses concurrents pour couper la ligne d'arrivée en premier.

C'est la troisième victoire de la saison, la 4e de sa carrière, pour le coureur australien, 27 ans, qui a levé les bras sur les 6e et 7e étape de la Vuelta a San Juan, en Argentine, en janvier dernier. Son dauphin, Milan Menten, avait remporté le Samyn le 28 février dernier.

Welsford succède au palmarès au Canadien Pier-André Coté, vainqueur en 2022. En 2021 et en 2020, la course n'avait pas été organisée pour des raisons sanitaires.