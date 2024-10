Le champion olympique Benjamin Thomas débarque au Kuipke, Lotte Kopecky aussi présente

Les Six Jours de Gand se tiendront du mardi 12 au dimanche 17 novembre. Avec Benjamin Thomas, les organisateurs s'assurent la présence d'un grand nom de la discipline. Le Français est champion olympique et double champion du monde de l'omnium. Il compte aussi deux titres mondiaux dans la course à l'américaine et un sur la course aux points. Sur la route, le coureur de Cofidis, 29 ans, a remporté cette année une étape du Tour d'Italie. Son partenaire au Kuipke doit encore être révélé.

Lotte Kopecky participera à la Ladies Cup, programmées les quatrième et cinquième soir avec à chaque fois une course par élimination et une course aux points. Deux disciplines où Kopecky est championne du monde en titre. Kopecky est aussi double championne du monde en titre sur route.