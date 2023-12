Le cyclisme plus que jamais "sport-roi" de Belgique

La championne du monde sur route, et double championne du monde sur piste, enlève son premier titre à 28 ans, après ses 3e et 2e places en 2020 et 2022. Déjà consacré en 2019 et 2022, le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et nouveau champion du monde du contre-la-montre rejoint à 23 ans le cercle fermé des triples lauréats. Il comprend trois autres coureurs cyclistes, Eddy Merckx (6), Tom Boonen (3) et Philippe Gilbert (3), ainsi que le pilote de motocross Stefan Everts (5) et le nageur Frederik Deburghgraeve (3).

Pour compléter la domination du cyclisme, Alec Segaert, le champion d'Europe U23 de contre-la-montre est l'Espoir de l'année.