Le débutant Arne Marit, 4e du premier sprint: "j'avais les jambes pour gagner"

Marit a évité de justesse la chute dans un final nerveux. "La descente dans le final a rendu plus facile la possibilité de rester à l'avant du peloton, mais il était aussi facile de retourner à l'arrière", a raconté le jeune Belge. "Cela ressemblait à une machine à laver depuis le début. Mais nous savions que la route allait se rétrécir à quatre kilomètres de l'arrivée. En tant qu'équipe, nous étions bien devant. C'est là que la chute s'est produite, tout près de moi. J'ai eu beaucoup de chance."

Au sprint, à San Salvo, Marit n'a été devancé que par l'Italien Jonathan Milan, le Néerlandais David Dekker et l'Australien Kaden Groves. "J'ai eu un bon 'lead out' avec Laurenz Rex et Niccolo Bonifazio. Comme équipe, nous avons parfaitement joué le coup, mais peut-être que j'ai attendu un rien trop longtemps au sprint. J'avais vraiment les jambes pour gagner. Mais pour mon premier grand Tour, je ne peux pas me plaindre, je pense."