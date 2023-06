Le directeur défend "la moins mauvaise décision" de maintenir la course

"En interne, nous avons bien discuté de tout", a-t-il expliqué après la 7e et avant-dernière étape, remportée en solitaire par le champion du monde Remco Evenepoel. "Il y a eu des avis différents et nous les respectons. Chacun gère cela différemment. Il n'y a pas non plus de bonne décision. Nous espérons que c'est la moins mauvaise".

La décision de continuer à rouler a été prise dans la nuit de vendredi à samedi, juste après minuit. La famille de Mäder a accepté de continuer. "Ils sont heureux que la course puisse continuer. Cela aurait été une erreur de l'arrêter complètement", a déclaré M. Senn. "Ce fut l'une des décisions les plus difficiles à prendre."